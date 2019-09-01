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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лечче
Лечче
0:1
Матч завершен
Верона
Верона
Пессина 81
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
1 сент. 2019, 21:45 МСК
1.09.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Лечче
мин
8
Манкосу
Марко Манкосу
90
21
Габриэл
Габриэл
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
11
Шахов
Евгений Шахов
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
6
Бензар
Ромарио Бензар
90
37
Маер
Жан Маер
90
10
Фалько
Филиппо Фалько
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
2
Риккарди
Давиде Риккарди
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
29
Рисполи
Андреа Рисполи
7
Хайе
Том Хайе
23
Табанелли
Андреа Табанелли
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
4
Велозу
Мигель Велозу
90
5
Фараони
Давиде Фараони
90
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
90
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
90
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
Запасные
96
Радунович
Борис Радунович
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
14
Верре
Валерио Верре
32
Пессина
Маттео Пессина
81'
11
Паццини
Джампаоло Паццини
19
Тупта
Любомир Тупта