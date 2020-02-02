Матч завершен
Милан
Милан
Чалханоглу 29
1:1
Матч завершен
Верона
Верона
Фараони 13
Серия А, 22 тур

Серия А,

22 тур

Италия
2 февр. 2020, 17:00 МСК
2.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
77
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
64
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
29'
29'
90
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
18
Ребич
Анте Ребич
90
17
Леау
Рафаэль Леау
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
12
Конти
Андреа Конти
46
Габбиа
Маттео Габбиа
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
39
Пакета
Лукас Пакета
98
Мальдини
Даниел Мальдини
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
24
Кумбула
Мараш Кумбула
90
4
Велозу
Мигель Велозу
90
5
Фараони
Давиде Фараони
13'
13'
90
14
Верре
Валерио Верре
70
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
90
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
32
Пессина
Маттео Пессина
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
96
Радунович
Борис Радунович
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
23
Димарко
Федерико Димарко
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Давидович
Павел Давидович
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
8
Эйссерик
Валентин Эйссерик
11
Паццини
Джампаоло Паццини
16
Борини
Фабио Борини
9
Степински
Мариуш Степински