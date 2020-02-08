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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Борини 76
Паццини 86
2:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Роналду 65
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
8 февр. 2020, 22:45 МСК
8.02.2020, 22:45 МСК
суббота
Составы
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
24
Кумбула
Мараш Кумбула
90
4
Велозу
Мигель Велозу
58
5
Фараони
Давиде Фараони
90
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
69
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
32
Пессина
Маттео Пессина
90
16
Борини
Фабио Борини
76'
76'
90
88
Лазович
Дарко Лазович
79
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
96
Радунович
Борис Радунович
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
23
Димарко
Федерико Димарко
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Давидович
Павел Давидович
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
8
Эйссерик
Валентин Эйссерик
14
Верре
Валерио Верре
11
Паццини
Джампаоло Паццини
86'
9
Степински
Мариуш Степински
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
65'
65'
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
25
Рабьо
Адриан Рабьо
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
82
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
59
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
11
Коста
Дуглас Коста
72
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
24
Ругани
Даниэле Ругани
14
Матюиди
Блейз Матюиди
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
10
Дибала
Пауло Дибала