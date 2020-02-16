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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
0:0
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
16 февр. 2020, 14:30 МСК
16.02.2020, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
50
Бекао
Родриго Бекао
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
12
Сема
Кен Сема
90
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
3
Самир
Самир
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
8
Яяло
Мато Яяло
11
Уолес
Уолес
77
Зеегелар
Марвин Зеегелар
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
24
Кумбула
Мараш Кумбула
90
4
Велозу
Мигель Велозу
90
5
Фараони
Давиде Фараони
90
14
Верре
Валерио Верре
90
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
32
Пессина
Маттео Пессина
90
16
Борини
Фабио Борини
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
96
Радунович
Борис Радунович
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
23
Димарко
Федерико Димарко
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Давидович
Павел Давидович
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
8
Эйссерик
Валентин Эйссерик
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
9
Степински
Мариуш Степински
29
Сальседо
Эдди Сальседо