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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Весино 65
Барелла 83
2:1
Матч завершен
Верона
Верона
Верре 19
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
9 нояб. 2019, 20:00 МСК
9.11.2019, 20:00 МСК
суббота
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Весино
Матиас Весино
65'
65'
90
19
Лазаро
Валентино Лазаро
90
23
Барелла
Николо Барелла
83'
83'
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
95
Бастони
Алессандро Бастони
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
2
Годин
Диего Годин
13
Раноккия
Андреа Раноккия
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
21
Димарко
Федерико Димарко
20
Валеро
Борха Валеро
87
Кандрева
Антонио Кандрева
12
Сенси
Стефано Сенси
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито
Верона
мин
5
Фараони
Давиде Фараони
90
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
14
Верре
Валерио Верре
19'
19'
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
32
Пессина
Маттео Пессина
90
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
90
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
96
Радунович
Борис Радунович
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Давидович
Павел Давидович
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
25
Данци
Андреа Данци
11
Паццини
Джампаоло Паццини
9
Степински
Мариуш Степински
66
Тутино
Дженнаро Тутино