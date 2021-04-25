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Серия А
Интер VS Верона
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Интер - Верона: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Интер
Милан
-:-
Интер - Верона: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Верона
Верона
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
25 апр. 2021, 16:00 МСК
25.04.2021, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
6
де Врей
Стефан де Врей
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
95
Бастони
Алессандро Бастони
14
Перишич
Иван Перишич
77
Брозович
Марсело Брозович
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
23
Барелла
Николо Барелла
2
Хакими
Ашраф Хакими
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
-
97
Раду
Ионуц Раду
-
15
Янг
Эшли Янг
-
11
Коларов
Александар Коларов
-
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
-
24
Эриксен
Кристиан Эриксен
-
8
Весино
Матиас Весино
-
12
Сенси
Стефано Сенси
-
7
Санчес
Алексис Санчес
-
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
-
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
3
Димарко
Федерико Димарко
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
27
Давидович
Павел Давидович
6
Ловато
Маттео Ловато
61
Тамезе
Адриен Тамезе
4
Велозу
Мигель Велозу
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
7
Барак
Антонин Барак
5
Фараони
Давиде Фараони
92
Ласанья
Кевин Ласанья
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
-
25
Пандур
Ивор Пандур
-
19
Рюгг
Кевин Рюгг
-
15
Четин
Мерт Четин
-
13
Удогие
Ийенома Удогие
-
33
Стураро
Стефано Стураро
-
40
Бесса
Даниэль Бесса
-
14
Илич
Иван Илич
-
8
Лазович
Дарко Лазович
-
11
Фавилли
Андреа Фавилли
-
9
Сальседо
Эдди Сальседо
-
36
Bruno Amione
Bruno Amione
-
Прошлые матчи
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
20:30
Верона
1 : 2
Интер
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
20:30
Верона
1
Интер
2
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:45
Верона
2 : 2
Интер
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:45
Верона
2
Интер
2
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
20:00
Интер
2 : 1
Верона
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
20:00
Интер
2
Верона
1
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Интер
3 : 0
Верона
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Интер
3
Верона
0
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
22:45
Верона
1 : 2
Интер
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
22:45
Верона
1
Интер
2
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
14:30
Верона
3 : 3
Интер
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
14:30
Верона
3
Интер
3
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Интер
1 : 0
Верона
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Интер
1
Верона
0
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
21:45
Верона
0 : 3
Интер
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
21:45
Верона
0
Интер
3
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
22:45
Интер
2 : 2
Верона
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
22:45
Интер
2
Верона
2
15.03.2014
15 марта 2014
сб
22:45
Верона
0 : 2
Интер
15.03.2014
15 марта 2014
сб
22:45
Верона
0
Интер
2
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
21:45
Интер
4 : 2
Верона
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
21:45
Интер
4
Верона
2
18.12.2012
18 дек. 2012
вт
22:59
Интер
2 : 0
Верона
18.12.2012
18 дек. 2012
вт
22:59
Интер
2
Верона
0
Новости
Игрок «Вероны» чуть не погиб от удара током на крыше поезда. Возможно, он занимался незаконным экстримом
#Андреа Грезеле
02 марта, 21:50
Конте показал средний палец боссам «Ювентуса». Получил ответ: «Заткнись, мудак». Они поругались из-за его ухода
#Антонио Конте
10 февраля, 14:04
В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩
#Рома
29 января, 22:05
Златан не просто так сказал Лукаку про вуду. Это байка владельца «Эвертона»: якобы Лукаку ушел после совета колдуна
#Ромелу Лукаку
27 января, 18:15
Златан сцепился с Лукаку и удалился в дерби. Раньше – троллил его в «МЮ» и предлагал деньги за прием мяча
#Златан Ибрагимович
27 января, 00:55
#
Новости матча
У «Интера» четыре игрока заразились коронавирусом, матч против «Сассуоло» не состоится
18 марта, 17:13
«Интер» выиграл у «Аталанты» и сохранил 6-очковый отрыв от «Милана». Миранчук вышел на замену
09 марта, 00:39
Лукаку забил в рекордном пятом миланском дерби подряд
21 февраля, 19:19
«Интер» разгромил «Милан» и единолично лидирует в Серии А
21 февраля, 18:57
Где смотреть матч «Милан» – «Интер»
21 февраля, 11:04
«Ювентус» прошел «Интер» и сыграет в финале Кубка Италии в шестой раз за последние семь сезонов
10 февраля, 00:46
Кокорин – в заявке «Фиорентины» на игру с «Интером»
04 февраля, 22:32
Буффон провел 1100-й матч в карьере
03 февраля, 00:57