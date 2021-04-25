Интер - Верона: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Интер
Милан
-:-

Интер - Верона: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Верона
Верона
Серия А, 33 тур

Серия А,

33 тур

Италия
25 апр. 2021, 16:00 МСК
25.04.2021, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
6
де Врей
Стефан де Врей
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
95
Бастони
Алессандро Бастони
14
Перишич
Иван Перишич
77
Брозович
Марсело Брозович
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
23
Барелла
Николо Барелла
2
Хакими
Ашраф Хакими
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
-
97
Раду
Ионуц Раду
-
15
Янг
Эшли Янг
-
11
Коларов
Александар Коларов
-
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
-
24
Эриксен
Кристиан Эриксен
-
8
Весино
Матиас Весино
-
12
Сенси
Стефано Сенси
-
7
Санчес
Алексис Санчес
-
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
-
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
3
Димарко
Федерико Димарко
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
27
Давидович
Павел Давидович
6
Ловато
Маттео Ловато
61
Тамезе
Адриен Тамезе
4
Велозу
Мигель Велозу
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
7
Барак
Антонин Барак
5
Фараони
Давиде Фараони
92
Ласанья
Кевин Ласанья
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
-
25
Пандур
Ивор Пандур
-
19
Рюгг
Кевин Рюгг
-
15
Четин
Мерт Четин
-
13
Удогие
Ийенома Удогие
-
33
Стураро
Стефано Стураро
-
40
Бесса
Даниэль Бесса
-
14
Илич
Иван Илич
-
8
Лазович
Дарко Лазович
-
11
Фавилли
Андреа Фавилли
-
9
Сальседо
Эдди Сальседо
-
36
Bruno Amione
Bruno Amione
-

Прошлые матчи

23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
Верона
1 : 2
Интер
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
Верона
1
Интер
2
09.07.2020 09 июля 2020 чт 22:45
Верона
2 : 2
Интер
09.07.2020 09 июля 2020 чт 22:45
Верона
2
Интер
2
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:00
Интер
2 : 1
Верона
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:00
Интер
2
Верона
1
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Интер
3 : 0
Верона
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Интер
3
Верона
0
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 22:45
Верона
1 : 2
Интер
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 22:45
Верона
1
Интер
2
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 14:30
Верона
3 : 3
Интер
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 14:30
Верона
3
Интер
3
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Интер
1 : 0
Верона
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Интер
1
Верона
0
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 21:45
Верона
0 : 3
Интер
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 21:45
Верона
0
Интер
3
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 22:45
Интер
2 : 2
Верона
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 22:45
Интер
2
Верона
2
15.03.2014 15 марта 2014 сб 22:45
Верона
0 : 2
Интер
15.03.2014 15 марта 2014 сб 22:45
Верона
0
Интер
2
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 21:45
Интер
4 : 2
Верона
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 21:45
Интер
4
Верона
2
18.12.2012 18 дек. 2012 вт 22:59
Интер
2 : 0
Верона
18.12.2012 18 дек. 2012 вт 22:59
Интер
2
Верона
0

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