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Штефан Лихтштайнер
№2
Защитник
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Команда
Аугсбург
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
16 янв. 1984 (36) лет
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
отбор че-2020
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Аугсбург
0 : 0
Падерборн
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 82' - 90'
Аугсбург
0
Падерборн
0
минуты: 82' - 90'
24.05.2020
24 мая 2020
вс
14:30
Шальке-04
0 : 3
Аугсбург
24.05.2020
24 мая 2020
вс
14:30
был в запасе
Шальке-04
0
Аугсбург
3
был в запасе
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Аугсбург
1 : 2
Вольфсбург
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
1
Вольфсбург
2
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
2 : 3
Боруссия
2'
2'
2'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
2
Боруссия
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
1 : 1
Фрайбург
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
1
Фрайбург
1
минуты: 1' - 90'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:30
Айнтрахт
5 : 0
Аугсбург
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:30
был в запасе
Айнтрахт
5
Аугсбург
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
2 : 1
Вердер
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
2
Вердер
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Унион
2 : 0
Аугсбург
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Унион
2
Аугсбург
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Аугсбург
3 : 5
Боруссия
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
3
Боруссия
5
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Аугсбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
3
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Аугсбург
3 : 0
Фортуна
87'
87'
87'
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
3
Фортуна
0
минуты: 1' - 90'
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
2 : 4
Аугсбург
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
2
Аугсбург
4
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Аугсбург
2 : 1
Майнц
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
2
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Кельн
1
Аугсбург
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:30
Аугсбург
4 : 0
Герта
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:30
был в запасе
Аугсбург
4
Герта
0
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
Падерборн
0 : 1
Аугсбург
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Падерборн
0
Аугсбург
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:00
Аугсбург
2 : 3
Шальке-04
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
2
Шальке-04
3
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:30
Вольфсбург
0 : 0
Аугсбург
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
0
Аугсбург
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Аугсбург
2 : 2
Бавария
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
2
Бавария
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'
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