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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Макс 32
Йедвай 61
Макс 72
3:0
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
17 дек. 2019, 22:30 МСК
17.12.2019, 22:30 МСК
вторник
Составы
Аугсбург
мин
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
21
Коубек
Томаш Коубек
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
61'
61'
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
31
Макс
Филипп Макс
32'
72'
32', 72'
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
19
Удуохай
Феликс Удуохай
3
Педерсен
Мадс Педерсен
20
Шибер
Юлиан Шибер
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
28
Хан
Андре Хан
9
Кордова
Серхио Кордова
16
Варгас
Рубен Варгас
Фортуна
мин
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
31
Соботтка
Марсель Соботтка
90
15
Томми
Эрик Томми
90
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
90
4
Нуху
Касим Нуху
90
8
Баркок
Аймен Баркок
90
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
26
Контенто
Диего Контенто
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
32
Бормут
Робин Бормут
7
Финк
Оливер Финк
18
Пледль
Томас Пледль
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
37
Текпетей
Бернард Текпетей
27
Ампома
Нана Ампома