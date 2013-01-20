Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Райзингер 73
Райзингер 90
2:3
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Мельдерс 41
Ку Чжа-Чеол 45
Мельдерс 71
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
20 янв. 2013, 19:30 МСК
20.01.2013, 19:30 МСК
воскресенье
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
46
0
Хуанан
Хуанан
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
69
0
Илсе
Кен Илсе
46
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Левелс
Тобиас Левелс
90
0
Финк
Оливер Финк
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Райзингер
Штефан Райзингер
73'
90'
73', 90'
90
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Балогун
Леон Балогун
0
Малезас
Стилянос Малезас
0
Теше
Роберт Теше
0
Омае
Генки Омае
0
Вегкамп
Геррит Вегкамп
0
Шахин
Дани Шахин
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
41'
71'
41', 71'
78
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Филп
Ронни Филп
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
45'
45'
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
81
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Паркхерст
Михаэль Паркхерст
0
Санко
Джибрил Санко
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Хайн
Штефан Хайн
0
Хан
Андре Хан