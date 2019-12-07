Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Рихтер 41
Нидерлехнер 65
2:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Озтюнали 15
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
7 дек. 2019, 17:30 МСК
7.12.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Аугсбург
мин
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
21
Коубек
Томаш Коубек
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
31
Макс
Филипп Макс
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
65'
65'
90
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
41'
41'
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
19
Удуохай
Феликс Удуохай
3
Педерсен
Мадс Педерсен
14
Моравек
Ян Моравек
20
Шибер
Юлиан Шибер
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
9
Кордова
Серхио Кордова
Майнц
мин
7
Квайсон
Робин Квайсон
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
15'
15'
90
27
Центнер
Робин Центнер
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
21
Онисиво
Карим Онисиво
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
14
Кунде
Пьер Кунде
90
35
Баррейро
Леандро Баррейро
90
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
18
Бросински
Даниель Бросински
42
Хак
Александер Хак
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
31
Гюрлеен
Ахмет Гюрлеен
10
Максим
Александру Максим
28
Салаи
Адам Салаи
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
22
Авонийи
Тайво Авонийи