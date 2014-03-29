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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Майнц
Майнц
Бунгерт 23
Хитц 39
Гайс 84
3:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 28 тур
Бундеслига,
28 тур
Германия
29 марта 2014, 17:30 МСК
29.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Мориц
Кристоф Мориц
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
78
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
86
0
Гайс
Йоханнес Гайс
84'
84'
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90
Запасные
0
Крешич
Дарио Крешич
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
23'
0
Диас
Жуниор Диас
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Сото
Элкин Сото
0
Малли
Юнус Малли
0
Паркер
Шоун Паркер
Аугсбург
мин
0
Хитц
Марвин Хитц
39'
39'
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
30
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
75
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
38
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья
90
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Филп
Ронни Филп
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
0
Милик
Аркадиуш Милик