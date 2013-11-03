Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Хан 27
Хан 49
2:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Чупо-Мотинг 58
Бундеслига, 11 тур

Бундеслига,

11 тур

Германия
3 нояб. 2013, 17:30 МСК
3.11.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
63
0
Хитц
Марвин Хитц
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
90
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
70
0
Хан
Андре Хан
27'
49'
27', 49'
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Филп
Ронни Филп
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Милик
Аркадиуш Милик
0
Фетщ
Матиас Фетщ
Майнц
мин
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
46
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
46
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Сото
Элкин Сото
57
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90
0
Полтер
Себастьян Полтер
90
Запасные
0
Веткло
Кристиан Веткло
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Мюллер
Николай Мюллер
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
58'
0
Шахин
Дани Шахин