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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Макс 17
Кордова 26
Хан 52
Нидерлехнер 79
4:0
Матч завершен
Герта
Берлин
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
24 нояб. 2019, 17:30 МСК
24.11.2019, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Аугсбург
мин
10
Байер
Даниэль Байер
90
21
Коубек
Томаш Коубек
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
31
Макс
Филипп Макс
17'
17'
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
79'
79'
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
9
Кордова
Серхио Кордова
26'
26'
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
19
Удуохай
Феликс Удуохай
3
Педерсен
Мадс Педерсен
14
Моравек
Ян Моравек
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
20
Шибер
Юлиан Шибер
28
Хан
Андре Хан
52'
Герта
мин
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
6
Дарида
Владимир Дарида
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
27
Зелке
Дави Зелке
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
30
Вольф
Мариус Вольф
90
16
Дилросун
Явайро Дилросун
90
Запасные
2
Пекарик
Петер Пекарик
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
25
Торунарига
Джордан Торунарига
10
Дуда
Ондрей Дуда
23
Майер
Арне Майер
8
Калу
Саломон Калу
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
28
Лукебакио
Доди Лукебакио