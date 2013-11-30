Матч завершен
Герта
Берлин
0:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
30 нояб. 2013, 17:30 МСК
30.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
20
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
67
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
90
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
78
0
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
0
Герсбек
Мариус Герсбек
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Ронни
Ронни
0
Шульц
Нико Шульц
0
Мухтар
Хани Мухтар
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
0
Вагнер
Сандро Вагнер
Аугсбург
мин
0
Хитц
Марвин Хитц
90
0
Филп
Ронни Филп
46
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
84
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
0
Милик
Аркадиуш Милик
60
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
0
Моравек
Ян Моравек
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья