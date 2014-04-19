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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
0:0
Матч завершен
Герта
Берлин
Бундеслига, 31 тур
Бундеслига,
31 тур
Германия
19 апр. 2014, 16:30 МСК
19.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
72
0
Хитц
Марвин Хитц
90
5
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
13
Вернер
Тобиас Вернер
58
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
78
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
4
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Филп
Ронни Филп
21
Кор
Доминик Кор
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья
24
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
28
Хан
Андре Хан
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
8
Ндженг
Марсель Ндженг
75
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
28
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
90
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
68
0
Вагнер
Сандро Вагнер
90
Запасные
35
Герсбек
Мариус Герсбек
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
10
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Ронни
Ронни
0
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
0
Шульц
Нико Шульц