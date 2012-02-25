Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Оэрль 61
Оэрль 63
Ндженг 90
3:0
Матч завершен
Герта
Берлин
Бундеслига, 23 тур

Бундеслига,

23 тур

Германия
25 февр. 2012, 17:30 МСК
25.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Аугсбург
мин
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
63'
61'
63', 61'
79
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
80
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
85
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Рек
Йонас Де Рек
0
Ндженг
Марсель Ндженг
90'
0
Давидс
Лоренцо Давидс
0
Синкала
Эндрю Синкала
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
0
Хубник
Роман Хубник
90
0
Миятович
Андре Миятович
90
0
Янкер
Кристоф Янкер
90
0
Эберт
Патрик Эберт
68
0
Нимайер
Петер Нимайер
53
0
Раффаэл
Раффаэл
78
0
Рамос
Адриан Рамос
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
90
Запасные
0
Аэртс
Майкел Аэртс
0
Моралес
Альфредо Моралес
0
Нойманн
Себастьян Нойманн
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Ронни
Ронни
0
Торун
Тунай Торун
0
Рукавица
Никита Рукавица