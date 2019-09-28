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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
0:3
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Нидерлехнер 34
Фолланд 76
Хаверц 84
Бундеслига, 6 тур
Бундеслига,
6 тур
Германия
28 сент. 2019, 16:30 МСК
28.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Аугсбург
мин
21
Коубек
Томаш Коубек
90
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
31
Макс
Филипп Макс
90
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
34'
34'
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
10
Байер
Даниэль Байер
14
Моравек
Ян Моравек
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
20
Шибер
Юлиан Шибер
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
28
Хан
Андре Хан
9
Кордова
Серхио Кордова
Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
11
Амири
Надим Амири
90
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
84'
84'
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
76'
76'
90
13
Аларио
Лукас Аларио
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
4
Та
Джонатан Та
18
Венделл
Венделл
3
Рецос
Панайотис Рецос
8
Бендер
Ларс Бендер
10
Демирбай
Керем Демирбай
17
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
19
Диаби
Мусса Диаби
7
Паулиньо
Паулиньо