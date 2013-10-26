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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Рольфес 34
Джан 83
2:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Хан 24
Бундеслига, 10 тур
Бундеслига,
10 тур
Германия
26 окт. 2013, 16:30 МСК
26.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Донати
Джулио Донати
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
34'
34'
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Джан
Эмре Джан
83'
83'
90
0
Сэм
Сидней Сэм
81
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
89
0
Сон
Хын-Мин Сон
69
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Хильберт
Роберто Хильберт
0
Топрак
Омер Топрак
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Кор
Доминик Кор
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Крузе
Робби Крузе
Аугсбург
мин
0
Филп
Ронни Филп
90
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
90
0
Фогт
Кевин Фогт
85
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
46
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
73
0
Хан
Андре Хан
24'
24'
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Паркхерст
Михаэль Паркхерст
0
Ухде
Майк Ухде
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
0
Милик
Аркадиуш Милик