Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 26
Бендер 75
2:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Мельдерс 89
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
16 февр. 2013, 17:30 МСК
16.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
78
0
Бендер
Ларс Бендер
75'
75'
84
0
Сэм
Сидней Сэм
37
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
26'
26'
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Швааб
Даниэль Швааб
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Кадлец
Михал Кадлец
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Милик
Аркадиуш Милик
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
89'
89'
90
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Паркхерст
Михаэль Паркхерст
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
69
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
57
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Хайн
Штефан Хайн
0
Хан
Андре Хан