Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Вернер 59
1:3
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 11
Сон 80
Джан 83
Бундеслига, 27 тур

Бундеслига,

27 тур

Германия
26 марта 2014, 22:00 МСК
26.03.2014, 22:00 МСК
среда
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Хитц
Марвин Хитц
90
0
Филп
Ронни Филп
61
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
59'
59'
90
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья
72
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Верхаг
Пол Верхаг
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
0
Милик
Аркадиуш Милик
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
88
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Донати
Джулио Донати
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
67
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Джан
Эмре Джан
83'
83'
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
11'
11'
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
80'
80'
85
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Хильберт
Роберто Хильберт
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Рю Сын-Ву
Рю Сын-Ву
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Брандт
Юлиан Брандт