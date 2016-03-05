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События
Матч окончен 3:3
90'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:3
Красная карточка
90'
89'
Желтая карточка
85'
Замена
85'
80'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 3:2
Желтая карточка
79'
74'
Замена
Замена
70'
61'
ГОЛ! 3:1
ГОЛ! 3:0
58'
Замена
45'
ГОЛ! 2:0
44'
Желтая карточка
25'
ГОЛ! 1:0
6'
Прошлые матчи
Новости
09 ноября 2020, 00:00
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
11 декабря 2020, 15:51
22 октября 2020, 22:11
20 октября 2020, 23:47
04 сентября 2020, 22:12
02 сентября 2020, 12:01