Аугсбург - Байер: 05 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Ку Чжа-Чеол 6
Ку Чжа-Чеол 44
Ку Чжа-Чеол 58
3:3

Аугсбург - Байер: 05 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Байер
Леверкузен
Беллараби 61
Верхаг 80
Чалханоглу 90
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
5 марта 2016, 17:30 МСК
5.03.2016, 17:30 МСК
суббота
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
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Составы

Аугсбург
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
90
2
Верхаг
Пол Верхаг
80'
80'
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
20
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
45
31
Макс
Филипп Макс
90
30
Каюби
Каюби
90
10
Байер
Даниэль Байер
85
19
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
6'
44'
58'
6', 44', 58'
90
21
Кор
Доминик Кор
90
25
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
90
Запасные
1
Маннингер
Александр Маннингер
-
16
Янкер
Кристоф Янкер
45
3
Стафилидис
Константинос Стафилидис
5
8
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
11
Эссвайн
Александр Эссвайн
70
7
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
-
13
Вернер
Тобиас Вернер
20
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
17
Бениш
Себастьян Бениш
90
16
Йедвай
Тин Йедвай
74
2
Рамальо
Андре Рамальо
90
18
Венделл
Венделл
90
23
Крамер
Кристоф Крамер
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90'
90'
90
4
Беллараби
Карим Беллараби
61'
61'
90
27
Крузе
Робби Крузе
85
19
Брандт
Юлиан Брандт
90
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
-
33
Бёдер
Лукас Бёдер
-
35
Юрченко
Владлен Юрченко
5
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
-
37
Фрай
Марлон Фрай
16
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
-

События

Матч окончен 3:3
90'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:3
Хакан Чалханоглу
Красная карточка
Джеффри Гаувелеув
90'
89'
Желтая карточка
Кристоф Крамер
85'
Замена
Владлен Юрченко
Робби Крузе
Замена
Константинос Стафилидис
Даниэль Байер
85'
80'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 3:2
Пол Верхаг
Желтая карточка
Доминик Кор
79'
74'
Замена
Марлон Фрай
Тин Йедвай
Замена
Тобиас Вернер
Александр Эссвайн
70'
61'
ГОЛ! 3:1
Карим Беллараби
ГОЛ! 3:0
Ку Чжа-Чеол
58'
Замена
Кристоф Янкер
Хонь Юнь-Хо
45'
ГОЛ! 2:0
Ку Чжа-Чеол
44'
Желтая карточка
Хонь Юнь-Хо
25'
ГОЛ! 1:0
Ку Чжа-Чеол
6'

Прошлые матчи

21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:30
Аугсбург
1 : 1
Байер
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:30
Аугсбург
1
Байер
1
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 22:30
Байер
3 : 1
Аугсбург
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 22:30
Байер
3
Аугсбург
1
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 17:30
Байер
2 : 0
Аугсбург
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 17:30
Байер
2
Аугсбург
0
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
Аугсбург
0 : 3
Байер
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
Аугсбург
0
Байер
3
26.04.2019 26 апр. 2019 пт 21:30
Аугсбург
1 : 4
Байер
26.04.2019 26 апр. 2019 пт 21:30
Аугсбург
1
Байер
4
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 17:30
Байер
1 : 0
Аугсбург
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 17:30
Байер
1
Аугсбург
0
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:30
Байер
0 : 0
Аугсбург
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:30
Байер
0
Аугсбург
0
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 17:30
Аугсбург
1 : 1
Байер
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 17:30
Аугсбург
1
Байер
1
17.02.2017 17 февр. 2017 пт 22:30
Аугсбург
1 : 3
Байер
17.02.2017 17 февр. 2017 пт 22:30
Аугсбург
1
Байер
3
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:00
Байер
0 : 0
Аугсбург
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:00
Байер
0
Аугсбург
0
05.03.2016 05 марта 2016 сб 17:30
Аугсбург
3 : 3
Байер
05.03.2016 05 марта 2016 сб 17:30
Аугсбург
3
Байер
3
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 18:30
Байер
1 : 1
Аугсбург
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 18:30
Байер
1
Аугсбург
1
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 17:30
Аугсбург
2 : 2
Байер
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 17:30
Аугсбург
2
Байер
2
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
Байер
1 : 0
Аугсбург
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
Байер
1
Аугсбург
0
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:00
Аугсбург
1 : 3
Байер
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:00
Аугсбург
1
Байер
3
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 16:30
Байер
2 : 1
Аугсбург
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 16:30
Байер
2
Аугсбург
1
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 17:30
Байер
2 : 1
Аугсбург
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 17:30
Байер
2
Аугсбург
1
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 21:00
Аугсбург
1 : 3
Байер
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 21:00
Аугсбург
1
Байер
3
18.02.2012 18 февр. 2012 сб 17:30
Байер
4 : 1
Аугсбург
18.02.2012 18 февр. 2012 сб 17:30
Байер
4
Аугсбург
1
09.09.2011 09 сент. 2011 пт 21:30
Аугсбург
1 : 4
Байер
09.09.2011 09 сент. 2011 пт 21:30
Аугсбург
1
Байер
4

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Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
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