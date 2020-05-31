Лукаш Пищек
№26
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Польша
Дата рождения
3 июня 1985 (34) года
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2020 31 мая 2020 вс 19:00
Падерборн
1 : 6
Боруссия
31.05.2020 31 мая 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Падерборн
1
Боруссия
6
минуты: 1' - 90'
26.05.2020 26 мая 2020 вт 19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
26.05.2020 26 мая 2020 вт 19:30
минуты: 1' - 80'
Боруссия
0
Бавария
1
минуты: 1' - 80'
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
Вольфсбург
0 : 2
Боруссия
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
16.05.2020 16 мая 2020 сб 16:30
Боруссия
4 : 0
Шальке-04
73'
73'
73'
16.05.2020 16 мая 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:30
Боруссия
1 : 0
Фрайбург
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
Вердер
0 : 2
Боруссия
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
14.02.2020 14 февр. 2020 пт 22:30
Боруссия
4 : 0
Айнтрахт
33'
33'
33'
14.02.2020 14 февр. 2020 пт 22:30
33'
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 20:30
Байер
4 : 3
Боруссия
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 20:30
был в запасе
Байер
4
Боруссия
3
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 17:30
Боруссия
5 : 0
Унион
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Унион
0
минуты: 1' - 90'
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
Аугсбург
3 : 5
Боруссия
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 56'
Аугсбург
3
Боруссия
5
минуты: 1' - 56'
20.12.2019 20 дек. 2019 пт 22:30
Хоффенхайм
2 : 1
Боруссия
20.12.2019 20 дек. 2019 пт 22:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Боруссия
1
был в запасе
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 22:30
Боруссия
3 : 3
РБ Лейпциг
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 22:30
был в запасе
Боруссия
3
РБ Лейпциг
3
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Майнц
0 : 4
Боруссия
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Майнц
0
Боруссия
4
был в запасе
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 17:30
Боруссия
5 : 0
Фортуна
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Фортуна
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:30
Герта
1 : 2
Боруссия
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Герта
1
Боруссия
2
был в запасе
22.11.2019 22 нояб. 2019 пт 22:30
Боруссия
3 : 3
Падерборн
22.11.2019 22 нояб. 2019 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Падерборн
3
минуты: 1' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 20:30
Бавария
4 : 0
Боруссия
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 20:30
был в запасе
Бавария
4
Боруссия
0
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:30
Боруссия
3 : 0
Вольфсбург
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Вольфсбург
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
Шальке-04
0 : 0
Боруссия
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
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