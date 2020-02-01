Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Санчо 13
Холанд 18
Ройс 68
Витсель 70
Холанд 76
5:0
Матч завершен
Унион
Берлин
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
1 февр. 2020, 17:30 МСК
1.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
11
Ройс
Марко Ройс
68'
68'
90
28
Витсель
Аксель Витсель
70'
70'
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
13'
13'
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
90
17
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
18'
76'
18', 76'
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
18
Балерди
Леонардо Балерди
10
Гетце
Марио Гетце
14
Шульц
Нико Шульц
23
Азар
Торган Азар
8
Дауд
Махмуд Дауд
32
Рейна
Джованни Рейна
Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
18
Малли
Юнус Малли
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
14
Райхель
Кен Райхель
21
Прёмель
Гриша Прёмель
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
11
Уджа
Энтони Уджа
9
Полтер
Себастьян Полтер
27
Бекер
Шеральдо Бекер
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен