Матч завершен
Унион
Берлин
Бюлтер 22
Бюлтер 50
Андерссон 75
3:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Алькасер 25
Бундеслига, 3 тур

Бундеслига,

3 тур

Германия
31 авг. 2019, 19:30 МСК
31.08.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
11
Уджа
Энтони Уджа
90
27
Бекер
Шеральдо Бекер
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
75'
75'
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
22'
50'
22', 50'
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
23
Кроос
Феликс Кроос
7
Гогиа
Акаки Гогиа
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
9
Полтер
Себастьян Полтер
20
Абдуллахи
Сулейман Абдуллахи
8
Меес
Йосуа Меес
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
25'
25'
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
10
Гетце
Марио Гетце
14
Шульц
Нико Шульц
8
Дауд
Махмуд Дауд
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
27
Вольф
Мариус Вольф