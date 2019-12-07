Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 42
Азар 58
Санчо 63
Ройс 69
Санчо 74
5:0
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
7 дек. 2019, 17:30 МСК
7.12.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
11
Ройс
Марко Ройс
42'
69'
42', 69'
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
23
Азар
Торган Азар
58'
58'
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
63'
74'
63', 74'
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
18
Балерди
Леонардо Балерди
10
Гетце
Марио Гетце
14
Шульц
Нико Шульц
8
Дауд
Махмуд Дауд
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
32
Рейна
Джованни Рейна
9
Алькасер
Пако Алькасер
Фортуна
мин
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
90
15
Томми
Эрик Томми
90
39
Циммер
Жан Циммер
90
4
Нуху
Касим Нуху
90
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
26
Контенто
Диего Контенто
32
Бормут
Робин Бормут
7
Финк
Оливер Финк
37
Текпетей
Бернард Текпетей
8
Баркок
Аймен Баркок
27
Ампома
Нана Ампома
9
Ковнацки
Давид Ковнацки