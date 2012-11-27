Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Блащиковски 43
1:1
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Райзингер 78
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
27 нояб. 2012, 22:00 МСК
27.11.2012, 22:00 МСК
вторник
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
68
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Ройс
Марко Ройс
75
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
43'
43'
81
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Лев
Крис Лев
0
Гюнтер
Корай Гюнтер
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Шибер
Юлиан Шибер
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Хуанан
Хуанан
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Илсе
Кен Илсе
72
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Балогун
Леон Балогун
90
0
Пауревич
Иван Пауревич
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Райзингер
Штефан Райзингер
78'
78'
90
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Ньярко
Эванс Ньярко
0
Гарбущевски
Ронни Гарбущевски
0
Фомичёв
Андре Фомичёв
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
0
Вегкамп
Геррит Вегкамп
0
Шахин
Дани Шахин