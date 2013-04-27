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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Бодзек 88
1:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Шахин 20
Блащиковски 70
Бундеслига, 31 тур
Бундеслига,
31 тур
Германия
27 апр. 2013, 19:30 МСК
27.04.2013, 19:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Илсе
Кен Илсе
64
0
Шахин
Дани Шахин
90
0
Латка
Мартин Латка
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Балогун
Леон Балогун
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
88'
88'
90
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Левелс
Тобиас Левелс
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
0
Теше
Роберт Теше
0
Финк
Оливер Финк
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Райзингер
Штефан Райзингер
Боруссия
мин
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Шахин
Нури Шахин
20'
20'
90
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
69
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
69
0
Хофманн
Йонас Хофманн
79
0
Кирх
Оливер Кирх
90
0
Шибер
Юлиан Шибер
90
Запасные
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
0
Суботич
Невен Суботич
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
0
Бендер
Свен Бендер
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
70'
0
Ройс
Марко Ройс
0
Левандовски
Роберт Левандовски