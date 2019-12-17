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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Вайгль 23
Брандт 34
Санчо 55
3:3
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вернер 47
Вернер 53
Шик 78
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
17 дек. 2019, 22:30 МСК
17.12.2019, 22:30 МСК
вторник
Составы
Боруссия
мин
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
23
Азар
Торган Азар
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
34'
34'
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
23'
23'
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
55'
55'
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
26
Пищек
Лукаш Пищек
18
Балерди
Леонардо Балерди
10
Гетце
Марио Гетце
14
Шульц
Нико Шульц
8
Дауд
Махмуд Дауд
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
9
Алькасер
Пако Алькасер
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
11
Вернер
Тимо Вернер
47'
53'
47', 53'
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
31
Демме
Диего Демме
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
26
Ампаду
Итан Ампаду
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
19
Вольф
Ханнес Вольф
8
Айдара
Амаду Айдара
21
Шик
Патрик Шик
78'
17
Лукман
Адемола Лукман
20
Кунья
Матеус Кунья