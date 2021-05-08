Боруссия - РБ Лейпциг: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Боруссия
Дортмунд
-:-

Боруссия - РБ Лейпциг: 08 мая 2021 смотреть онлайн

РБ Лейпциг
Лейпциг
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
8 мая 2021, -:- МСК
8.05.2021, -:- МСК
суббота
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Прогнозы

Предварительный состав

Боруссия
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
14
Шульц
Нико Шульц
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
24
Менье
Тома Менье
10
Азар
Торган Азар
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
22
Беллингем
Джуд Беллингем
19
Брандт
Юлиан Брандт
32
Рейна
Джованни Рейна
9
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
Запасные
1
Бюрки
Роман Бюрки
-
26
Пищек
Лукаш Пищек
-
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
-
6
Делэни
Томас Делэни
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
37
Рашль
Тобиас Рашль
-
20
Рейньер
Рейньер
-
36
Кнауфф
Ансгар Кнауфф
-
18
Мукоко
Юссуфа Мукоко
-
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
4
Орбан
Вилли Орбан
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
14
Адамс
Тайлер Адамс
44
Кампль
Кевин Кампль
7
Забитцер
Марсель Забитцер
8
Айдара
Амаду Айдара
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
25
Ольмо
Дани Ольмо
Запасные
33
Мартинес
Хосеп Мартинес
-
6
Конате
Ибраима Конате
-
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
-
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
-
20
Самарджич
Лазар Самарджич
-
19
Сорлот
Александр Сорлот
-
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
-
11
Хванг
Хи-Чан Хванг
-
21
Клюйверт
Джастин Клюйверт
-

Прошлые матчи

09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:30
РБ Лейпциг
1 : 3
Боруссия
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:30
РБ Лейпциг
1
Боруссия
3
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
РБ Лейпциг
0 : 2
Боруссия
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
РБ Лейпциг
0
Боруссия
2
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 22:30
Боруссия
3 : 3
РБ Лейпциг
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 22:30
Боруссия
3
РБ Лейпциг
3
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 20:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Боруссия
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 20:30
РБ Лейпциг
0
Боруссия
1
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
Боруссия
4 : 1
РБ Лейпциг
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
Боруссия
4
РБ Лейпциг
1
03.03.2018 03 марта 2018 сб 20:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Боруссия
03.03.2018 03 марта 2018 сб 20:30
РБ Лейпциг
1
Боруссия
1
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 19:30
Боруссия
2 : 3
РБ Лейпциг
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 19:30
Боруссия
2
РБ Лейпциг
3
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 20:30
Боруссия
1 : 0
РБ Лейпциг
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 20:30
Боруссия
1
РБ Лейпциг
0
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 19:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Боруссия
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 19:30
РБ Лейпциг
1
Боруссия
0

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