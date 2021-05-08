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Бундеслига
Боруссия VS РБ Лейпциг
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Боруссия - РБ Лейпциг: 08 мая 2021 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
-:-
Боруссия - РБ Лейпциг: 08 мая 2021 смотреть онлайн
РБ Лейпциг
Лейпциг
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
8 мая 2021, -:- МСК
8.05.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Боруссия
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
14
Шульц
Нико Шульц
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
24
Менье
Тома Менье
10
Азар
Торган Азар
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
22
Беллингем
Джуд Беллингем
19
Брандт
Юлиан Брандт
32
Рейна
Джованни Рейна
9
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
Запасные
1
Бюрки
Роман Бюрки
-
26
Пищек
Лукаш Пищек
-
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
-
6
Делэни
Томас Делэни
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
37
Рашль
Тобиас Рашль
-
20
Рейньер
Рейньер
-
36
Кнауфф
Ансгар Кнауфф
-
18
Мукоко
Юссуфа Мукоко
-
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
4
Орбан
Вилли Орбан
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
14
Адамс
Тайлер Адамс
44
Кампль
Кевин Кампль
7
Забитцер
Марсель Забитцер
8
Айдара
Амаду Айдара
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
25
Ольмо
Дани Ольмо
Запасные
33
Мартинес
Хосеп Мартинес
-
6
Конате
Ибраима Конате
-
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
-
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
-
20
Самарджич
Лазар Самарджич
-
19
Сорлот
Александр Сорлот
-
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
-
11
Хванг
Хи-Чан Хванг
-
21
Клюйверт
Джастин Клюйверт
-
Прошлые матчи
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:30
РБ Лейпциг
1 : 3
Боруссия
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:30
РБ Лейпциг
1
Боруссия
3
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
РБ Лейпциг
0 : 2
Боруссия
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
РБ Лейпциг
0
Боруссия
2
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Боруссия
3 : 3
РБ Лейпциг
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Боруссия
3
РБ Лейпциг
3
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Боруссия
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
РБ Лейпциг
0
Боруссия
1
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
Боруссия
4 : 1
РБ Лейпциг
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
Боруссия
4
РБ Лейпциг
1
03.03.2018
03 марта 2018
сб
20:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Боруссия
03.03.2018
03 марта 2018
сб
20:30
РБ Лейпциг
1
Боруссия
1
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:30
Боруссия
2 : 3
РБ Лейпциг
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:30
Боруссия
2
РБ Лейпциг
3
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
20:30
Боруссия
1 : 0
РБ Лейпциг
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
20:30
Боруссия
1
РБ Лейпциг
0
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Боруссия
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:30
РБ Лейпциг
1
Боруссия
0
Новости
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
«Лейпциг» вылетел из ЛЧ, сыграв с «Ливерпулем» два выездных матча. И еще заплатит деньги. Как?
1
#Лига чемпионов
11 марта, 01:41
1
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Ливерпуль» победил «Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
11 марта, 00:50
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Лейпциг»
10 марта, 16:55
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Лейпциг»
10 марта, 16:53
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53