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Боруссия VS РБ Лейпциг
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Боруссия - РБ Лейпциг: 02 апреля 2022 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
-:-
Боруссия - РБ Лейпциг: 02 апреля 2022 смотреть онлайн
РБ Лейпциг
Лейпциг
Бундеслига, 28 тур
Бундеслига,
28 тур
Германия
2 апр. 2022, -:- МСК
2.04.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
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Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
14
Шульц
Нико Шульц
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
26
Пищек
Лукаш Пищек
6
Делэни
Томас Делэни
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
11
Ройс
Марко Ройс
19
Брандт
Юлиан Брандт
20
Рейньер
Рейньер
9
Холанд
Эрлинг Холанд
Запасные
40
Дрляча
Стефан Дрляча
-
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
-
24
Менье
Тома Менье
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
-
10
Азар
Торган Азар
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-
22
Беллингем
Джуд Беллингем
-
Главный тренер
Эдин Терзич
РБ Лейпциг
мин
33
Мартинес
Хосеп Мартинес
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
4
Орбан
Вилли Орбан
5
Упамекано
Дайот Упамекано
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
21
Клюйверт
Джастин Клюйверт
44
Кампль
Кевин Кампль
7
Забитцер
Марсель Забитцер
8
Айдара
Амаду Айдара
11
Хванг
Хи-Чан Хванг
Запасные
13
Чаунер
Филипп Чаунер
-
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
-
6
Конате
Ибраима Конате
-
27
Лаймер
Конрад Лаймер
-
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
-
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
-
19
Сорлот
Александр Сорлот
-
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
-
37
Lars Sidney Raebiger
Lars Sidney Raebiger
-
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Прошлые матчи
13.05.2021
13 мая 2021
чт
21:45
РБ Лейпциг
1 : 4
Боруссия
13.05.2021
13 мая 2021
чт
21:45
РБ Лейпциг
1
Боруссия
4
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Боруссия
3 : 2
РБ Лейпциг
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Боруссия
3
РБ Лейпциг
2
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:30
РБ Лейпциг
1 : 3
Боруссия
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:30
РБ Лейпциг
1
Боруссия
3
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
РБ Лейпциг
0 : 2
Боруссия
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
РБ Лейпциг
0
Боруссия
2
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Боруссия
3 : 3
РБ Лейпциг
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Боруссия
3
РБ Лейпциг
3
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Боруссия
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
РБ Лейпциг
0
Боруссия
1
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
Боруссия
4 : 1
РБ Лейпциг
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
Боруссия
4
РБ Лейпциг
1
03.03.2018
03 марта 2018
сб
20:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Боруссия
03.03.2018
03 марта 2018
сб
20:30
РБ Лейпциг
1
Боруссия
1
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:30
Боруссия
2 : 3
РБ Лейпциг
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:30
Боруссия
2
РБ Лейпциг
3
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
20:30
Боруссия
1 : 0
РБ Лейпциг
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
20:30
Боруссия
1
РБ Лейпциг
0
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Боруссия
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:30
РБ Лейпциг
1
Боруссия
0
Новости
Вы не пропустите эту фамилию – хорват Йошко Гвардиол. Не, не родственник. Хотя прозвище в команде – Пеп
#Йошко Гвардиол
23 июня, 02:16
Последний матч близнецов Бендеров. Один заменил другого и сразу забил пенальти – вратарь «Боруссии» специально не ловил мяч
#Байер
25 мая, 12:28
Санчо унижает «Лейпциг» – обыгрывает защитников перед пустыми воротами. Забивает и пасует чаще, чем играет
#Джейдон Санчо
13 мая, 23:39
Румынский судья взял у Холанда автограф и запустил спор – а так вообще можно? Гвардиоле ок, легенды «Сити» злятся
#Октавьян Шовре
07 апреля, 14:54
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
«Лейпциг» вылетел из ЛЧ, сыграв с «Ливерпулем» два выездных матча. И еще заплатит деньги. Как?
#Лига чемпионов
11 марта, 01:41
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
«Боруссия» подтвердила, что продаст Санчо в «МЮ» за 85 миллионов евро
вчера, 14:21
«РБ Лейпциг» продал Конате в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро. В 2017-м он приходил в клуб свободным агентом
28 мая, 15:18
«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича
13 мая, 23:40
«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd
21 апреля, 16:39
Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью
15 апреля, 01:00
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
14 апреля, 23:51
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
13 апреля, 11:24
Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
13 апреля, 11:22