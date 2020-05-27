Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Филипп Пентке
№12
Вратарь
Подписаться
Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 мая 1985 (35) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Хоффенхайм
3 : 1
Кельн
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Кельн
1
был в запасе
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Падерборн
1 : 1
Хоффенхайм
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Падерборн
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 3
Герта
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Герта
3
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
0 : 6
Бавария
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Бавария
6
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Хоффенхайм
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 3
Вольфсбург
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Вольфсбург
3
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Хоффенхайм
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
1
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Байер
86'
86'
86'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
2
Байер
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:30
Вердер
0 : 3
Хоффенхайм
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
0
Хоффенхайм
3
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 2
Айнтрахт
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
2 : 1
Боруссия
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Боруссия
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Унион
0 : 2
Хоффенхайм
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Унион
0
Хоффенхайм
2
был в запасе
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
2 : 4
Аугсбург
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Аугсбург
4
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Хоффенхайм
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 1
Фортуна
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Фортуна
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
Хоффенхайм
1 : 5
Майнц
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Хоффенхайм
1
Майнц
5
был в запасе
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:30
Кельн
1 : 2
Хоффенхайм
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Кельн
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
3 : 0
Падерборн
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Падерборн
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Герта
2 : 3
Хоффенхайм
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Герта
2
Хоффенхайм
3
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Хоффенхайм
2 : 0
Шальке-04
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Хоффенхайм
2
Шальке-04
0
был в запасе
Показать все игры