Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Крамарич 6
1:1
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Хеннингс 87
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
30 нояб. 2019, 17:30 МСК
30.11.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
27
Крамарич
Андрей Крамарич
6'
6'
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
37
Локадия
Юрген Локадия
90
23
Адамян
Саркис Адамян
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
38
Пош
Стефан Пош
90
29
Сков
Роберт Сков
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
25
Акпогума
Кевин Акпогума
7
Рупп
Лукас Рупп
18
Самассеку
Диадай Самассеку
8
Гайгер
Деннис Гайгер
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
9
Бебу
Ильяс Бебу
Фортуна
мин
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
87'
87'
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
31
Соботтка
Марсель Соботтка
90
39
Циммер
Жан Циммер
90
4
Нуху
Касим Нуху
90
37
Текпетей
Бернард Текпетей
90
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
32
Бормут
Робин Бормут
7
Финк
Оливер Финк
13
Бодзек
Адам Бодзек
23
Гисельман
Нико Гисельман
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
15
Томми
Эрик Томми
27
Ампома
Нана Ампома
9
Ковнацки
Давид Ковнацки