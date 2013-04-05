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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фирмино 11
Ламбертц 75
Фолланд 90
3:0
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Бундеслига, 28 тур
Бундеслига,
28 тур
Германия
5 апр. 2013, 21:30 МСК
5.04.2013, 21:30 МСК
пятница
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
54
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
34
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
81
0
Фирмино
Роберто Фирмино
11'
11'
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90'
90'
90
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Окс
Патрик Окс
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
0
Руди
Себастьян Руди
0
Людвиг
Андреас Людвиг
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
75'
75'
84
0
Болли
Матис Болли
9
0
Латка
Мартин Латка
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Балогун
Леон Балогун
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Теше
Роберт Теше
65
0
Финк
Оливер Финк
90
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Левелс
Тобиас Левелс
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Илсе
Кен Илсе
0
Шахин
Дани Шахин