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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Крузе 4
1:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Хоселу 40
Бундеслига, 11 тур
Бундеслига,
11 тур
Германия
10 нояб. 2012, 17:30 МСК
10.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Хуанан
Хуанан
90
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
90
0
Гарбущевски
Ронни Гарбущевски
66
0
Илсе
Кен Илсе
85
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Левелс
Тобиас Левелс
90
0
Финк
Оливер Финк
66
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Крузе
Робби Крузе
4'
4'
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Балогун
Леон Балогун
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
0
Воронин
Андрей Воронин
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Вегкамп
Геррит Вегкамп
Хоффенхайм
мин
0
Йенсен
Пелле Йенсен
90
0
Визе
Тим Визе
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Усами
Такаши Усами
53
0
Фирмино
Роберто Фирмино
77
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
0
Хоселу
Хоселу
40'
40'
90
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Салихович
Сеяд Салихович
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Грифо
Винченцо Грифо
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Томалья
Денис Томалья
0
Шипплок
Свен Шипплок