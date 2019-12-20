Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Адамян 79
Крамарич 87
2:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Гетце 17
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
20 дек. 2019, 22:30 МСК
20.12.2019, 22:30 МСК
пятница
Составы
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
27
Крамарич
Андрей Крамарич
87'
87'
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
18
Самассеку
Диадай Самассеку
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
8
Гайгер
Деннис Гайгер
90
29
Сков
Роберт Сков
90
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
25
Акпогума
Кевин Акпогума
22
Фогт
Кевин Фогт
37
Локадия
Юрген Локадия
23
Адамян
Саркис Адамян
79'
Боруссия
мин
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
10
Гетце
Марио Гетце
17'
17'
90
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
14
Шульц
Нико Шульц
90
23
Азар
Торган Азар
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
26
Пищек
Лукаш Пищек
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
18
Балерди
Леонардо Балерди
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
9
Алькасер
Пако Алькасер