Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Лионель Месси
Кристиан Эриксен
Александр Зинченко
Игорь Акинфеев
Юрий Жирков
Александр Кокорин
Антонио Рюдигер
Владимир Ильин
Россия
Украина
Испания
Дания
Нидерланды
Италия
Франция
Португалия
Бельгия
Уэльс
Швейцария
Спартак
Зенит
Манчестер Сити
Ювентус
Челси
Крылья Советов
Барселона
Локомотив
Манчестер Юнайтед
ПСЖ
Вильярреал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Криштиану Роналду
РПЛ
Испания
Дания
Нидерланды
Лига чемпионов
Неймар
Артем Дзюба
Италия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Бундеслига
Хоффенхайм VS Боруссия
Поделиться:
Хоффенхайм - Боруссия: 22 января 2022 смотреть онлайн
Хоффенхайм
Зинсхайм
-:-
Хоффенхайм - Боруссия: 22 января 2022 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 20 тур
Бундеслига,
20 тур
Германия
22 янв. 2022, -:- МСК
22.01.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Хоффенхайм
мин
12
Пентке
Филипп Пентке
17
Сессеньон
Райан Сессеньон
22
Фогт
Кевин Фогт
38
Пош
Стефан Пош
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
11
Гриллич
Флориан Гриллич
18
Самассеку
Диадай Самассеку
9
Бебу
Ильяс Бебу
29
Сков
Роберт Сков
27
Крамарич
Андрей Крамарич
23
Адамян
Саркис Адамян
Запасные
15
Нуху
Касим Нуху
-
32
Богард
Мелайро Богард
-
16
Руди
Себастьян Руди
-
30
Йон
Марко Йон
-
33
Рюттер
Жоржиньо Рюттер
-
37
Luca Philipp
Luca Philipp
-
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
14
Шульц
Нико Шульц
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
26
Пищек
Лукаш Пищек
6
Делэни
Томас Делэни
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
11
Ройс
Марко Ройс
19
Брандт
Юлиан Брандт
20
Рейньер
Рейньер
9
Холанд
Эрлинг Холанд
Запасные
40
Дрляча
Стефан Дрляча
-
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
-
24
Менье
Тома Менье
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
-
10
Азар
Торган Азар
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-
22
Беллингем
Джуд Беллингем
-
Главный тренер
Эдин Терзич
Прошлые матчи
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:30
Боруссия
2 : 2
Хоффенхайм
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:30
Боруссия
2
Хоффенхайм
2
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 1
Боруссия
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Хоффенхайм
0
Боруссия
1
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
Боруссия
0 : 4
Хоффенхайм
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
Боруссия
0
Хоффенхайм
4
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
2 : 1
Боруссия
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
2
Боруссия
1
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
17:30
Боруссия
3 : 3
Хоффенхайм
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
17:30
Боруссия
3
Хоффенхайм
3
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
Хоффенхайм
1 : 1
Боруссия
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
Хоффенхайм
1
Боруссия
1
12.05.2018
12 мая 2018
сб
16:30
Хоффенхайм
3 : 1
Боруссия
12.05.2018
12 мая 2018
сб
16:30
Хоффенхайм
3
Боруссия
1
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
20:30
Боруссия
2 : 1
Хоффенхайм
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
20:30
Боруссия
2
Хоффенхайм
1
06.05.2017
06 мая 2017
сб
16:30
Боруссия
2 : 1
Хоффенхайм
06.05.2017
06 мая 2017
сб
16:30
Боруссия
2
Хоффенхайм
1
16.12.2016
16 дек. 2016
пт
22:30
Хоффенхайм
2 : 2
Боруссия
16.12.2016
16 дек. 2016
пт
22:30
Хоффенхайм
2
Боруссия
2
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
19:30
Боруссия
3 : 1
Хоффенхайм
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
19:30
Боруссия
3
Хоффенхайм
1
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Хоффенхайм
1 : 1
Боруссия
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Хоффенхайм
1
Боруссия
1
02.05.2015
02 мая 2015
сб
16:30
Хоффенхайм
1 : 1
Боруссия
02.05.2015
02 мая 2015
сб
16:30
Хоффенхайм
1
Боруссия
1
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
21:30
Боруссия
3 : 2
Хоффенхайм
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
21:30
Боруссия
3
Хоффенхайм
2
05.12.2014
05 дек. 2014
пт
22:30
Боруссия
1 : 0
Хоффенхайм
05.12.2014
05 дек. 2014
пт
22:30
Боруссия
1
Хоффенхайм
0
03.05.2014
03 мая 2014
сб
16:30
Боруссия
3 : 2
Хоффенхайм
03.05.2014
03 мая 2014
сб
16:30
Боруссия
3
Хоффенхайм
2
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 2
Боруссия
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
17:30
Хоффенхайм
2
Боруссия
2
18.05.2013
18 мая 2013
сб
16:30
Боруссия
1 : 2
Хоффенхайм
18.05.2013
18 мая 2013
сб
16:30
Боруссия
1
Хоффенхайм
2
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:30
Хоффенхайм
1 : 3
Боруссия
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:30
Хоффенхайм
1
Боруссия
3
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Хоффенхайм
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
17:30
Боруссия
3
Хоффенхайм
1
Показать еще
Новости
Наш знакомый швейцарец Цубер отдал три голевых за матч. Как у него вообще дела и чем он сейчас живет?
#Стивен Цубер
20 июня, 23:39
Последний матч близнецов Бендеров. Один заменил другого и сразу забил пенальти – вратарь «Боруссии» специально не ловил мяч
#Байер
25 мая, 12:28
Санчо унижает «Лейпциг» – обыгрывает защитников перед пустыми воротами. Забивает и пасует чаще, чем играет
#Джейдон Санчо
13 мая, 23:39
Румынский судья взял у Холанда автограф и запустил спор – а так вообще можно? Гвардиоле ок, легенды «Сити» злятся
#Октавьян Шовре
07 апреля, 14:54
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
«Боруссия» подтвердила, что продаст Санчо в «МЮ» за 85 миллионов евро
вчера, 14:21
«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича
13 мая, 23:40
«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd
21 апреля, 16:39
Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью
15 апреля, 01:00
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
14 апреля, 23:51
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
13 апреля, 11:24
Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
13 апреля, 11:22
«Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes
12 апреля, 21:13