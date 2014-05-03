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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Гросскройц 29
Мхитарян 31
Пищек 34
3:2
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фирмино 5
Зюле 66
Бундеслига, 33 тур
Бундеслига,
33 тур
Германия
3 мая 2014, 16:30 МСК
3.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
34'
34'
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
29'
29'
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
31'
31'
81
0
Ройс
Марко Ройс
76
0
Йойич
Милош Йойич
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
37
Дурм
Эрик Дурм
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
0
Дукщ
Марвин Дукщ
Хоффенхайм
мин
0
Граль
Йенс Граль
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
12
Штробль
Тобиас Штробль
85
0
Зюле
Никлас Зюле
66'
66'
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
14
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
54
0
Полански
Юджен Полански
61
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
5'
5'
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Штольц
Александер Штольц
0
Вестергор
Янник Вестергор
23
Салихович
Сеяд Салихович
38
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Хамад
Джилоан Хамад
0
Гуай
Джозеф-Клод Гуай
0
Назарио
Бруно Назарио