Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Шипплок 17
Фолланд 37
2:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Обамеянг 44
Пищек 67
Бундеслига, 16 тур

Бундеслига,

16 тур

Германия
14 дек. 2013, 17:30 МСК
14.12.2013, 17:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
71
0
Граль
Йенс Граль
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Тольян
Джереми Тольян
90
0
Зюле
Никлас Зюле
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
17'
17'
69
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
37'
37'
90
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Абрахам
Давид Абрахам
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Салихович
Сеяд Салихович
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
0
Модест
Антони Модест
Боруссия
мин
0
Сарр
Мариан Сарр
90
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Дурм
Эрик Дурм
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
67'
67'
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Ройс
Марко Ройс
87
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
66
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
44'
44'
66
Запасные
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
0
Гюнтер
Корай Гюнтер
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер