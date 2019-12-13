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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Сков 14
Локадия 80
2:4
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Макс 11
Макс 51
Йенсен 56
Бундеслига, 15 тур
Бундеслига,
15 тур
Германия
13 дек. 2019, 22:30 МСК
13.12.2019, 22:30 МСК
пятница
Составы
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
27
Крамарич
Андрей Крамарич
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
23
Адамян
Саркис Адамян
90
25
Акпогума
Кевин Акпогума
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
18
Самассеку
Диадай Самассеку
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
29
Сков
Роберт Сков
14'
14'
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
22
Фогт
Кевин Фогт
7
Рупп
Лукас Рупп
8
Гайгер
Деннис Гайгер
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
37
Локадия
Юрген Локадия
80'
Аугсбург
мин
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
21
Коубек
Томаш Коубек
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
31
Макс
Филипп Макс
11'
51'
11'
51'
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
56'
56'
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
19
Удуохай
Феликс Удуохай
3
Педерсен
Мадс Педерсен
20
Шибер
Юлиан Шибер
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
28
Хан
Андре Хан
9
Кордова
Серхио Кордова