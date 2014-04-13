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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Салихович 19
Вестергор 42
2:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 30 тур
Бундеслига,
30 тур
Германия
13 апр. 2014, 18:30 МСК
13.04.2014, 18:30 МСК
воскресенье
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
13
Граль
Йенс Граль
90
2
Бек
Андреас Бек
90
29
Вестергор
Янник Вестергор
42'
42'
90
12
Штробль
Тобиас Штробль
90
23
Салихович
Сеяд Салихович
19'
19'
90
6
Руди
Себастьян Руди
79
14
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
87
8
Полански
Юджен Полански
90
16
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
10
Фирмино
Роберто Фирмино
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
28
Штольц
Александер Штольц
36
Тольян
Джереми Тольян
25
Зюле
Никлас Зюле
38
Хердлинг
Кай Хердлинг
11
Хамад
Джилоан Хамад
17
Гуай
Джозеф-Клод Гуай
27
Модест
Антони Модест
Аугсбург
мин
33
Мельдерс
Саша Мельдерс
64
35
Хитц
Марвин Хитц
90
18
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
2
Верхаг
Пол Верхаг
90
19
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
20
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
90
11
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
21
Кор
Доминик Кор
25
7
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
28
Хан
Андре Хан
78
Запасные
1
Маннингер
Александр Маннингер
5
Клаван
Рагнар Клаван
3
Филп
Ронни Филп
6
Фогт
Кевин Фогт
8
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
25
Бобадилья
Рауль Бобадилья
9
Милик
Аркадиуш Милик