Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Алтынтоп 17
Алтынтоп 23
2:0
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
23 нояб. 2013, 17:30 МСК
23.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Составы
Аугсбург
мин
0
Хитц
Марвин Хитц
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
90
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
23'
17'
23', 17'
85
0
Милик
Аркадиуш Милик
76
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
0
Моравек
Ян Моравек
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Штробль
Тобиас Штробль
90
0
Зюле
Никлас Зюле
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
46
0
Полански
Юджен Полански
59
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Модест
Антони Модест
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Руди
Себастьян Руди
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Шипплок
Свен Шипплок