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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Чжи Донь-Вон 45
Мельдерс 79
2:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Де Камарго 90
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
23 февр. 2013, 17:30 МСК
23.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
79'
79'
90
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
81
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
45'
45'
73
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Йенцш
Симон Йенцш
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Хайн
Штефан Хайн
Хоффенхайм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
22
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
68
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Дердийок
Эрен Дердийок
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
45
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
0
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Окс
Патрик Окс
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
0
Усами
Такаши Усами
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
90'