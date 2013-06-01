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Ката Диас
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
1.06.2013
1 июня 2013
сб
22:00
Сарагоса
1 : 3
Атлетико
1.06.2013
1 июня 2013
сб
22:00
был в запасе
Сарагоса
1
Атлетико
3
был в запасе
12.05.2013
12 мая 2013
вс
20:00
Атлетико
1 : 2
Барселона
12.05.2013
12 мая 2013
вс
20:00
был в запасе
Атлетико
1
Барселона
2
был в запасе
4.05.2013
4 мая 2013
сб
22:59
Депортиво
0 : 0
Атлетико
4.05.2013
4 мая 2013
сб
22:59
был в запасе
Депортиво
0
Атлетико
0
был в запасе
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
21:00
Атлетико
1 : 2
Реал
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
21:00
был в запасе
Атлетико
1
Реал
2
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
22:00
Севилья
0 : 1
Атлетико
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
22:00
был в запасе
Севилья
0
Атлетико
1
был в запасе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
18:00
Атлетико
5 : 0
Гранада
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
18:00
был в запасе
Атлетико
5
Гранада
0
был в запасе
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
20:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
20:00
был в запасе
Хетафе
0
Атлетико
0
был в запасе
31.03.2013
31 марта 2013
вс
22:00
Атлетико
1 : 1
Валенсия
31.03.2013
31 марта 2013
вс
22:00
был в запасе
Атлетико
1
Валенсия
1
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
21:00
Осасуна
0 : 2
Атлетико
17.03.2013
17 марта 2013
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:59
Атлетико
0 : 1
Реал Сосьедад
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:59
был в запасе
Атлетико
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
3.03.2013
3 марта 2013
вс
21:00
Малага
0 : 0
Атлетико
3.03.2013
3 марта 2013
вс
21:00
был в запасе
Малага
0
Атлетико
0
был в запасе
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
21:00
Атлетико
1 : 0
Эспаньол
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
21:00
был в запасе
Атлетико
1
Эспаньол
0
был в запасе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
21:00
Вальядолид
0 : 3
Атлетико
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
21:00
был в запасе
Вальядолид
0
Атлетико
3
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
22:59
Райо Вальекано
2 : 1
Атлетико
74'
74'
74'
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
3.02.2013
3 февр. 2013
вс
22:59
Атлетико
1 : 0
Бетис
3.02.2013
3 февр. 2013
вс
22:59
был в запасе
Атлетико
1
Бетис
0
был в запасе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
22:59
Атлетик
3 : 0
Атлетико
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Атлетик
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
21:00
Атлетико
2 : 0
Леванте
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
21:00
был в запасе
Атлетико
2
Леванте
0
был в запасе
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
21:00
Атлетико
2 : 0
Сарагоса
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
21:00
был в запасе
Атлетико
2
Сарагоса
0
был в запасе
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
22:59
Мальорка
1 : 1
Атлетико
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
-:-
Атлетико
1 : 0
Сельта
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
-:-
был в запасе
Атлетико
1
Сельта
0
был в запасе
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