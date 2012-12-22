Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Адриан 77
1:0
Матч завершен
Сельта
Виго
Примера, 17 тур

Примера,

17 тур

Испания
22 дек. 2012, -:- МСК
22.12.2012, -:- МСК
суббота
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Сисма
Доминго Сисма
76
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
59
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Туран
Арда Туран
90
0
Коке
Коке
90
0
Коста
Диего Коста
72
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Белезоглу
Эмре Белезоглу
0
Суарес
Марио Суарес
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Адриан
Адриан
77'
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Бельвис
Карлос Бельвис
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Мальо
Уго Мальо
90
0
Инса
Начо Инса
75
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
85
0
Лопес
Алекс Лопес
64
0
Аспас
Яго Аспас
90
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Вила
Джонатан Вила
0
Бустос
Кристиан Бустос
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Бермехо
Марио Бермехо
0
Тони
Тони