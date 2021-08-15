Сельта - Атлетико: 15 августа 2021 смотреть онлайн

Сельта
Виго
-:-

Сельта - Атлетико: 15 августа 2021 смотреть онлайн

Атлетико
Мадрид
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
15 авг. 2021, -:- МСК
15.08.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
Атлетико
2
Сельта
2
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 17:00
Сельта
0 : 2
Атлетико
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 17:00
Сельта
0
Атлетико
2
07.07.2020 07 июля 2020 вт 23:00
Сельта
1 : 1
Атлетико
07.07.2020 07 июля 2020 вт 23:00
Сельта
1
Атлетико
1
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:30
Атлетико
0 : 0
Сельта
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:30
Атлетико
0
Сельта
0
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
Атлетико
2 : 0
Сельта
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
Атлетико
2
Сельта
0
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 19:30
Сельта
2 : 0
Атлетико
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 19:30
Сельта
2
Атлетико
0
11.03.2018 11 марта 2018 вс 18:15
Атлетико
3 : 0
Сельта
11.03.2018 11 марта 2018 вс 18:15
Атлетико
3
Сельта
0
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 17:15
Сельта
0 : 1
Атлетико
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 17:15
Сельта
0
Атлетико
1
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 22:45
Атлетико
3 : 2
Сельта
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 22:45
Атлетико
3
Сельта
2
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 14:00
Сельта
0 : 4
Атлетико
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 14:00
Сельта
0
Атлетико
4
14.05.2016 14 мая 2016 сб 20:30
Атлетико
2 : 0
Сельта
14.05.2016 14 мая 2016 сб 20:30
Атлетико
2
Сельта
0
27.01.2016 27 янв. 2016 ср 22:30
Атлетико
2 : 3
Сельта
27.01.2016 27 янв. 2016 ср 22:30
Атлетико
2
Сельта
3
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 22:30
Сельта
0 : 0
Атлетико
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 22:30
Сельта
0
Атлетико
0
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 22:30
Сельта
0 : 2
Атлетико
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 22:30
Сельта
0
Атлетико
2
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 23:00
Сельта
2 : 0
Атлетико
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 23:00
Сельта
2
Атлетико
0
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 21:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 21:00
Атлетико
2
Сельта
2
08.03.2014 08 марта 2014 сб 22:00
Сельта
0 : 2
Атлетико
08.03.2014 08 марта 2014 сб 22:00
Сельта
0
Атлетико
2
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 13:00
Атлетико
2 : 1
Сельта
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 13:00
Атлетико
2
Сельта
1
08.05.2013 08 мая 2013 ср 20:30
Сельта
1 : 3
Атлетико
08.05.2013 08 мая 2013 ср 20:30
Сельта
1
Атлетико
3
22.12.2012 22 дек. 2012 сб -:-
Атлетико
1 : 0
Сельта
22.12.2012 22 дек. 2012 сб -:-
Атлетико
1
Сельта
0

Новости

Все говорят про Суареса, но чемпионство «Атлетико» решил другой человек – Льоренте, которого недавно выкинул «Реал»
#Маркос Льоренте
22 мая, 22:49
«Летом я пережил унижение». Суарес сделал «Атлетико» чемпионом, а потом заплакал на поле
#Луис Суарес
22 мая, 22:33
Феномен «Атлетико» – страдание даже во время побед. Так говорят фанаты, игроки и бывшие сотрудники клуба
#Атлетико
22 мая, 17:03
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
#Примера
07 мая, 20:17
Суперлига развалилась за вечер: клубы извиняются и увольняют боссов. Онлайн событий
#Суперлига
20 апреля, 22:20
Футболист «Арсенала» после смерти мамы отказался от Европы. В ночь ее смерти он решил: только «Бока Хуниорс»
#Лукас Торрейра
02 апреля, 13:33
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
# Новости матча
Суарес стал третьим игроком, который брал Примеру вместе с «Барселоной» и «Атлетико»
23 мая, 14:56
Фанат «Атлетико» погиб в машине, празднуя чемпионство. Ему было 14 лет. Клуб выразил соболезнования
23 мая, 10:40
🏆 «Атлетико» – чемпион Испании
22 мая, 20:51
«Барселона» потеряла шансы на чемпионство. Она проиграла «Сельте»
16 мая, 21:38
«Реал» обошел «Барселону» в таблице Примеры. Отставание от «Атлетико» – два очка
14 мая, 00:49
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
Прогноз на матч «Барселона» – «Атлетико», 8 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры
07 мая, 17:48
Где смотреть матч «Барселона» – «Атлетико», 8 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры
07 мая, 17:29