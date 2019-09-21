Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:0
Матч завершен
Сельта
Виго
Примера, 5 тур

Примера,

5 тур

Испания
21 сент. 2019, 19:30 МСК
21.09.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
6
Коке
Коке
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
16
Эррера
Эктор Эррера
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
19
Коста
Диего Коста
90
10
Корреа
Анхель Корреа
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
15
Савич
Стефан Савич
4
Ариас
Сантьяго Ариас
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
20
Витоло
Витоло
5
Томас
Томас
9
Мората
Альваро Мората
Сельта
мин
13
Бланко
Рубен Бланко
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
6
Суарес
Денис Суарес
90
12
Рафинья
Рафинья
90
14
Лоботка
Станислав Лоботка
90
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
90
10
Аспас
Яго Аспас
90
22
Мина
Санти Мина
90
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
3
Костас
Давид Костас
20
Васкес
Кевин Васкес
24
Шейх
Папе Шейх
11
Систо
Пионе Систо
23
Мендес
Брайс Мендес
36
Лосада
Икер Лосада