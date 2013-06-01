Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Поштига 89
1:3
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Туран 84
Коста 90
Коста 90
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
1 июня 2013, 22:00 МСК
1.06.2013, 22:00 МСК
суббота
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Орти
Хорхе Орти
73
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Фернандес
Хосе Мануэль Фернандес
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
46
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
90
0
Родригес
Виктор Родригес
63
0
Поштига
Элдер Поштига
89'
89'
90
Запасные
0
Альколеа
Пабло Альколеа
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Ромарик
Ромарик
0
Мовилья
Хосе Мовилья
0
Рочина
Рубен Рочина
0
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Родригес
Кристиан Родригес
76
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Коке
Коке
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
64
0
Адриан
Адриан
89
0
Коста
Диего Коста
90'
90'
90', 90'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Манкильо
Хавьер Манкильо
0
Туран
Арда Туран
84'
0
Торрес
Оливер Торрес
0
Акино
Дани Акино