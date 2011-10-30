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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Адриан 19
Домингес 31
Адриан 75
3:1
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Поштига 79
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
30 окт. 2011, 22:00 МСК
30.10.2011, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Силвиу
Силвиу
67
0
Годин
Диего Годин
90
0
Домингес
Альваро Домингес
31'
31'
90
0
Габи
Габи
90
0
Туран
Арда Туран
90
0
Суарес
Марио Суарес
78
0
Диего
Диего
87
0
Адриан
Адриан
19'
75'
19', 75'
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Тиагу
Тиагу
0
Коке
Коке
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Пицци
Пицци
0
Переа
Альберто Переа
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
46
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
0
Хуарес
Эфраин Хуарес
90
0
Сукулини
Франко Сукулини
46
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Баррера
Пабло Баррера
64
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Поштига
Элдер Поштига
79'
79'
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Матеос
Давид Матеос
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Микаэл
Рубен Микаэл
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Орти
Хорхе Орти