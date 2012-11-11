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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Адриан 24
Туран 43
2:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
11 нояб. 2012, 21:45 МСК
11.11.2012, 21:45 МСК
воскресенье
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Туран
Арда Туран
43'
43'
85
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
66
0
Адриан
Адриан
24'
24'
84
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Белезоглу
Эмре Белезоглу
0
Тиагу
Тиагу
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Коке
Коке
0
Коста
Диего Коста
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Валера
Хуан Валера
46
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Леон
Педро Леон
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
60
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Васкес
Альваро Васкес
60
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Мане
Мане
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Колунга
Адриан Колунга
0
Алькасер
Пако Алькасер