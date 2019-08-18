Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Мората 23
1:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
18 авг. 2019, 23:00 МСК
18.08.2019, 23:00 МСК
воскресенье
Гуильермо Куадра Фернандес
Гуильермо Куадра Фернандес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
6
Коке
Коке
90
15
Савич
Стефан Савич
90
9
Мората
Альваро Мората
23'
23'
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
13
Облак
Ян Облак
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
5
Томас
Томас
62
11
Лемар
Тома Лемар
73
7
Фелиш
Жоау Фелиш
66
12
Лоди
Ренан Лоди
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
16
Эррера
Эктор Эррера
20
Витоло
Витоло
14
Льоренте
Маркос Льоренте
17
Шапоньич
Иван Шапоньич
Хетафе
мин
6
Кабрера
Леандро Кабрера
46
19
Молина
Хорхе Молина
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
64
21
Файр
Файкал Файр
90
2
Джене
Даконам Джене
90
13
Сорья
Давид Сорья
90
4
Гонсалес
Бруно Гонсалес
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
7
Мата
Хайме Мата
80
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
14
Гарсия
Рауль Гарсия
8
Портильо
Франциско Портильо
5
Бергара
Маркел Бергара
9
Анхель
Анхель
10
Гальего
Энрик Гальего